Події

19:57 24.08.2022

Нардепи пропонують заборонити бути військовим капеланом від церков, керованих РФ

1 хв читати
Нардепи пропонують заборонити бути військовим капеланом від церков, керованих РФ

Група народних депутатів з різних фракцій та груп Верховної Ради пропонує уточнити вимоги до військового капелана та передбачити, що цю посаду не може обіймати представник релігійної організації, керівний центр якої знаходиться у Російській Федерації.

Відповідний законопроєкт №7680 зареєстровано у парламенті.

Мета законопроєкту – систематизувати вимоги до зайняття посад військових капеланів, а також встановити єдиний перехідний період для вимог щодо наявності у капеланів вищої богословської освіти та укладеного контракту про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу (виключно на посадах Служби військового капеланства) у підрозділі сил України, Національної гвардії, інших військових формувань та Державної прикордонної служби.

Документ пропонує визначити, що посади військових капеланів можуть обіймати як ті, хто уклали контракт про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та здійснюють військову капеланську діяльність у підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, інших військових формувань та Держприкордонслужби, так і цивільні особи протягом п'яти років з дня набуття чинності цього закону.

Співавторами законопроєкту виступили понад 20 народних депутатів, зокрема, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир Ар'єв (фракція "Європейська солідарність"), Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин ("Голос"), Тарас Батенко, Ірина Констанкевич (група "За майбутнє"), Іван Крулько, Валентин Наливайченко ("Батьківщина"), Тетяна Циба ("Слуга народу").

 

 

Теги: #парламент #законотворчість #капелани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 23.08.2022
У Раді відбудуться слухання про деокупацію Криму

У Раді відбудуться слухання про деокупацію Криму

08:03 15.08.2022
Профільний комітет Ради схвалив законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб

Профільний комітет Ради схвалив законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб

19:26 09.08.2022
ВР на найближчому засіданні має намір розглянути питання щодо обрання членів ВРП - нардеп Железняк

ВР на найближчому засіданні має намір розглянути питання щодо обрання членів ВРП - нардеп Железняк

21:57 21.07.2022
Рада міністрів Італії ухвалила рішення щодо проведення виборів до парламенту 25 вересня

Рада міністрів Італії ухвалила рішення щодо проведення виборів до парламенту 25 вересня

22:06 18.07.2022
Рада на найближчому засіданні розглядатиме питання про звільнення Венедіктової з посади генпрокурора – нардеп Железняк

Рада на найближчому засіданні розглядатиме питання про звільнення Венедіктової з посади генпрокурора – нардеп Железняк

19:18 18.07.2022
Президент вніс до Ради подання про звільнення Баканова з посади голови СБУ

Президент вніс до Ради подання про звільнення Баканова з посади голови СБУ

20:32 23.06.2022
Газосховища ЄС мають бути заповнені до листопада на 80%, ухвалив Європарламент

Газосховища ЄС мають бути заповнені до листопада на 80%, ухвалив Європарламент

21:40 19.06.2022
Коаліція Макрона лідирує за підсумками другого туру парламентських виборів, але абсолютної більшості не отримує - екзитполи

Коаліція Макрона лідирує за підсумками другого туру парламентських виборів, але абсолютної більшості не отримує - екзитполи

07:46 12.06.2022
У Франції відбудеться перший тур парламентських виборів

У Франції відбудеться перший тур парламентських виборів

19:05 10.06.2022
Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане переломним на її шляху до перемоги у війні з РФ - Стефанчук

Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане переломним на її шляху до перемоги у війні з РФ - Стефанчук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві

ОСТАННЄ

УАФ розгляне недопущення офіційного телетранслятора УПЛ вже на два футбольні матчі

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Перехрестя на Брайтоні перейменовано на Ukrainian Way

Безкоштовно передані Туреччиною "Байрактари" прикрасили візерунком вишивки та готують до відправки в Україну – Фонд Притули

РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

Окупанти з РФ намагаються доукомплектувати піхотні частини ракетниками та військовими моряками

Джонсон заявив про необхідність збільшення Великою Британією підтримки України у боротьбі проти РФ

Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА