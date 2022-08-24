Нардепи пропонують заборонити бути військовим капеланом від церков, керованих РФ

Група народних депутатів з різних фракцій та груп Верховної Ради пропонує уточнити вимоги до військового капелана та передбачити, що цю посаду не може обіймати представник релігійної організації, керівний центр якої знаходиться у Російській Федерації.

Відповідний законопроєкт №7680 зареєстровано у парламенті.

Мета законопроєкту – систематизувати вимоги до зайняття посад військових капеланів, а також встановити єдиний перехідний період для вимог щодо наявності у капеланів вищої богословської освіти та укладеного контракту про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу (виключно на посадах Служби військового капеланства) у підрозділі сил України, Національної гвардії, інших військових формувань та Державної прикордонної служби.

Документ пропонує визначити, що посади військових капеланів можуть обіймати як ті, хто уклали контракт про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та здійснюють військову капеланську діяльність у підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, інших військових формувань та Держприкордонслужби, так і цивільні особи протягом п'яти років з дня набуття чинності цього закону.

Співавторами законопроєкту виступили понад 20 народних депутатів, зокрема, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир Ар'єв (фракція "Європейська солідарність"), Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин ("Голос"), Тарас Батенко, Ірина Констанкевич (група "За майбутнє"), Іван Крулько, Валентин Наливайченко ("Батьківщина"), Тетяна Циба ("Слуга народу").