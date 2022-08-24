Події

16:13 24.08.2022

Росія сповільнила темпи наступу в Україні через виснаження своїх ресурсів - Буданов

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Росія сповільнила темпи наступу в Україні через виснаження своїх ресурсів - Буданов

Росія сповільнила темпи наступу в Україні через виснаження своєї ресурсної бази та втому від бойових дій, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Росія досить сильно сповільнила свої темпи наступу. Причиною є значне виснаження ресурсної бази Російської Федерації", - сказав Буданов в ефірі єдиного телемарафону в середу.

Він додав, що російські окупанти також мають морально-психологічну втому від бойових дій.

За його словами, знищення техніки ворога в Криму змусило задуматися росіян. "Вони почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, що їхня розпіарена система ППО (Крим же вони називають непотоплюваним авіаносцем, який захищають найкращі системи ППО в Росії)… захистити, насамперед тимчасово захоплену територію, насправді не здатна…" - зазначив Буданов.

Він наголосив, що війна показала, що російська армія "зовсім не друга армія", як вважалося, "і навіть не четверта".

Відповідаючи на запитання, чи можна говорити, що настав переломний момент у війні, який прогнозував Буданов, керівник ГУР сказав: "До кінця серпня ще є певний час".

Теги: #війна #буданов

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