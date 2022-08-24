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14:54 24.08.2022

Ми переможемо окупантів і РФ розвалитися на окремі державні утворення, ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними – Резніков

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Ми переможемо окупантів і РФ розвалитися на окремі державні утворення, ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними – Резніков

Україна переможе у війні з російськими окупантами, після чого РФ почне розпадатися на окремі державні утворення, вважає міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я бажаю нам усім вірити у перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, оскільки ми з вами перебуваємо на світлій стороні сили. А вона точно має перевагу над темрявою. Ми з вами здолаємо орків і країна Мордору (Росія – ІФ-У) розвалиться на окремі державні утворення", – сказав Резніков в ефірі національного телемарафону у середу.

За його словами, процес розпаду РФ зможуть побачити навіть українці, які нині живуть. "Ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними", - наголосив він.

Глава оборонного відомства також висловив упевненість у тому, що День Незалежності України цьогоріч є одним із найважливіших в українській історії.

"Значення цього дня для мене сьогодні трохи змінилося порівняно з минулим роком. Попередні 30 років цей день був для мене лише одним із державних свят, яке давало вихідний день та можливість прогулятися, сходити на Хрещатик подивитися парад та провести час із друзями, з родиною. А сьогодні я абсолютно свідомо розумію, що це напевно найважливіший день в історії моєї країни та моєї родини, тому що за цей День Незалежності Україна платить великою кількістю людської крові та життів українців", - сказав Резніков.

Він зазначив, що українці "точно не мають втратити шанс захистити свою незалежність". "Ми точно її захистимо. І я хочу, щоби всі покоління українців святкували цей день, розуміючи, яку ціну за нього сплачено", - підсумував він.

Теги: #день_незалежності #резніков

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