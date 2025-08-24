Інтерфакс-Україна
Події
11:37 24.08.2025

Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

3 хв читати
Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

Україну привітали з Днем Незалежності король Нідерландів Віллєм-Александр, король Великої Британії Карл ІІІ та президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

Король Нідерландів з нагоди Дня Незалежності України запевнив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

"Я хотів би висловити свої вітання та найкращі побажання Вашого особистого благополуччя та благополуччя народу України. Я шаную мужність і стійкість українського народу та віддаю шану його наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у ​​всьому світі. Будьте певні, що Нідерланди будуть з вами на кожному кроці. Стільки, скільки потрібно", - сказано в листі.

Президент Володимир Зеленський подякував йому за привітання.

"Ми глибоко цінуємо увагу Королівської родини до українського народу, а також всю підтримку, яку ми отримали від Нідерландів та всього нідерландського народу. Разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та справедливості", - написав він в Х.

Король Британії з дружиною також вітають українського лідера та народ України з Днем Незалежності.

Карл III зазначив, що продовжує відчувати найбільше та найглибше захоплення незламною мужністю та духом українського народу. "Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть продовжувати тісно співпрацювати для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", - пише він.

Зеленський подякував Його Величності та зазначив, що Україна цінує лідерство Сполученого Королівства у підтримці України. "Ми цінуємо лідерство Сполученого Королівства у підтримці України та нашої справедливої ​​справи: захищати свободу від тиранії та забезпечити міцний мир в Україні та по всій Європі", - пише він в Х.

Президентка Швейцарії заявила, що її країна твердо підтримуватиме Україну в її прагненні до справедливого та тривалого миру і рішуче засуджує війну РФ.

"Від імені Швейцарської Федеральної Ради та швейцарського народу я з великим задоволенням висловлюю свої щирі вітання Вам та Вашим співгромадянам з нагоди цьогорічного Дня Незалежності України. Я глибоко зворушена стійкістю та незламним духом. Швейцарія продовжує найрішучіше засуджувати війну Росії проти України. Ми твердо підтримуємо вашу країну в її прагненні до справедливого та тривалого миру", - ідеться в листі.

За її словами, Швейцарія готова запропонувати свої послуги та досвід, якщо буде запропоновано, і залишається відданою підтримці українців, які постраждали від війни, шляхом надання гуманітарної допомоги, протимінної діяльності, фінансової допомоги та надання захисту людям, які шукають тимчасового притулку у Швейцарії.

Швейцарська лідерка заявила, що "з нетерпінням чекає на продовження та поглиблення чудового партнерства між нашими двома країнами в наступні роки".

"Користуючись цією нагодою, я висловлюю свої найкращі побажання Вам особистого благополуччя та мирного та успішного майбутнього для Вашої країни та її народу", - додала вона.

Зеленський подякував за її вітання та наголосив, що з нетерпінням чекає на розширення українсько-швейцарського партнерства в усіх сферах, включаючи політичний діалог, економічну співпрацю та спільні зусилля для побудови мирної та процвітаючої Європи.

Теги: #лідери #день_незалежності

