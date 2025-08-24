Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

З Днем Незалежності Україну привітав голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

"З онлайн-словника: Незалежність – це право нації обирати свій власний шлях, вільний від примусу та агресії", - написав він в соцмережі Х.

За його словами, День Незалежності України є нагодою "вшанувати мужність українських солдатів та народу, які щодня борються за захист цього права – права, яке порушують, але ніколи не здають". "Їхній героїзм надихає всіх нас. Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли Україна знову святкуватиме у мирі не лише незалежність, а й повний та безумовний суверенітет, який вона так мужньо захищає", - додав голова Військового комітету НАТО.