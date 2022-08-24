У День Незалежності України Зеленський та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні

У День Незалежності України президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні.

Як повідомляє Офіс президента, вранці президент та його дружина прибули до пам'ятного хреста на місці загибелі учасників Революції гідності на Алеї Героїв Небесної сотні у центрі Києва.

"Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки біля хреста і вклонилися, вшановуючи пам'ять полеглих за свободу", - йдеться у повідомленні.