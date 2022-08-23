Учасники Кримської платформи мають намір продовжувати тиск на РФ з метою негайного припинення окупації Кримського півострова

Учасники Кримської платформи ухвалили спільну заяву за підсумками другого саміту платформи, в якій висловили намір продовжувати тиск на Росію з метою негайного припинення окупації Кримського півострова.

"Ми, учасники міжнародної Кримської платформи, залишаємося відданими суверенітету, політичній незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються і на її територіальні води. Ми підтверджуємо нашу рішучість продовжувати тиск на Росію, щоб негайно припинити тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя для відновлення контролю України над її територією", - йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті українського президента у вівторок.

У ній наголошується, що учасники платформи рішуче засуджують неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії та її агресивну війну проти України, особливо використання тимчасово окупованого Кримського півострова та українських територіальних вод для війни проти України.

"Ми рішуче засуджуємо широке використання Росією військової авіації та військових кораблів для ракетних ударів і нападів на цивільне населення та українську цивільну інфраструктуру. Ми також засуджуємо використання Криму для агресії та військового вторгнення в південні українські регіони. Усі винні у воєнних злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголошується у документі.

Учасники платформи, посилаючись на резолюцію ES-11/1 Генеральної Асамблеї ООН, прийняту 2 березня 2022 року, також закликають Росію забезпечити негайне та безумовне виведення всіх своїх військових сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Підписанти документа також висловили глибоке занепокоєння посиленням репресивних заходів з боку російської окупаційної влади, включно з порушенням прав корінних кримських татар, агресивним нав’язуванням навчання російською мовою, російських навчальних програм та матеріалів, а також спробами використати освітню систему для пропаганди служби у збройних чи допоміжних силах Російської Федерації серед дітей.

"Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, негайно й без жодних умов звільнити несправедливо утримуваних у Криму та на території Росії українських в’язнів, зокрема першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, та виконати наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року утриматися від збереження заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити повний і безперешкодний доступ до Криму для передбачених регіональних і міжнародних моніторингових механізмів", - наголошується в заяві.

У документі також міститься засудження продовження практики незаконного призову мешканців Криму до збройних сил Росії, а також, за наявними повідомленнями, їх примусового залучення до наступальних військових дій Росії проти України.

"Ми підтверджуємо необхідність продовження реалізації політики невизнання незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і Севастополя. Ми підтверджуємо наше зобов'язання продовжувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму та відновлення контролю України над територією півострова. Ми підтримуємо Україну, яка захищає свою територіальну цілісність та суверенітет від російської агресії", - йдеться у документі.

Учасники Кримської платформи також запрошують інші держави та організації розглянути можливість приєднання до організації.