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20:34 23.08.2022

Присутність ОБСЄ в Україні буде реалізована у вигляді нової трирічної програми підтримки

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Присутність ОБСЄ в Україні буде реалізована у вигляді нової трирічної програми підтримки

Присутність ОБСЄ в Україні буде реалізована у вигляді нової трирічної програми підтримки, повідомила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід.

"Сьогодні тривала війна створює величезні потреби в країні. Україна, Польща, Швеція і Північна Македонія, як поточна трійка, а також переважна більшість держав-членів ОБСЄ заявили про своє бажання продовжити присутність ОБСЄ в Україні, і ми реалізуємо це у вигляді нової трирічної програми підтримки для України", - сказала Шмід на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

За словами генерального секретаря ОБСЄ, її нещодавня подорож до України разом із польським головою залишила незабутній відбиток.

"Побачивши вплив війни на суспільство і посеред спустошення я відчула від ваших громадян глибоку повагу до своєї країни та довіру до неї, до свого керівництва, свого народу. Я відчула бажання зосередитися на побудові кращого, більш мирного, безпечного і процвітаючого майбутнього", - розповіла Шмід.

Вона зазначила, що відтоді робота ОБСЄ є більш актуальною, ніж будь-коли раніше.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ще раз підтвердив відданість ООН суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Увага до територіальної цілісності держав є основою міжнародного правового порядку", - наголосив Гутерреш.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич наголосила на правильності рішення про виключення РФ із Ради Європи.

"Наші країни-члени мали рацію у своєму рішенні про виключення Росії зі складу. Тепер ми маємо зосередитися на тому, щоб робити усе можливе для підтримки України та народу України. Наші експерти допомагають генеральній прокуратурі України у розслідуванні військових злочинів на території України. Ми вже узгодили план заходів разом із Україною щодо підтримки державних установ, систем правосуддя та ЗМІ, враховуючи ті виклики, які перед ними постали", - додала Пейчинович-Бурич.

 

 

Теги: #обсє #програма

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