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15:58 23.08.2022

Країни ЄС видаватимуть візи росіянам із урахуванням "політичних аспектів" - ЄК

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Країни ЄС видаватимуть візи росіянам із урахуванням "політичних аспектів" - ЄК

Питання видачі віз росіянам державами-членами ЄС мають вирішуватися в індивідуальному порядку під час розгляду кожного конкретного прохання, заявила офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Аніта Хіппер.

"Це мають робити держави-члени, це входить до їхньої компетенції. Вони мають оцінювати кожну заявку на візу відповідно до мотивації, враховуючи при цьому політичні аспекти, внутрішню безпеку або міжнародні відносини", - сказала прессекретар у вівторок на брифінгу у Брюсселі.

"Держави-члени мають дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, беручи до уваги гуманітарні причини, візи для членів сімей, журналістів та дисидентів", - додала представник ЄК.

Її просили роз'яснити зміст висловленої напередодні високим представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем думки про те, що "забороняти в'їзд усім громадянам Росії – невдала ідея". Глава дипломатії Євросоюзу запропонував виявляти вибірковість під час видачі віз російським громадянам.

Хіппер також нагадала, що ЄК поширила у травні рекомендації щодо тимчасового припинення угоди з Росією про спрощення візового режиму.

Заступник керівника служби офіційних представників ЄК Дана Спінант у свою чергу наголосила, що Боррель говорив про принцип вибірковості при видачі віз. За її словами, йдеться саме про згадані Хіппер "розпорядження щодо деяких категорій осіб, яким візи мають видавати навіть у випадках більш обмежувальної політики на місцевому рівні". Саме на цих осіб поширюється термін "вибірковість".

"Я також нагадую вам, що буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ на неформальному засіданні Ради ЄС – Гімніхе – наступного тижня. Держави-члени та високий представник (Боррель – ІФ) обговорять різні перспективи. Як ми неодноразово заявляли, потрібно мати скоординований підхід до цього особливого аспекту", - наголосила Спінант.

30-31 серпня у Празі під головуванням Бореля відбудеться неформальна зустріч (Гімніх) глав МЗС країн ЄС.

Теги: #візи #єс #росіяни

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