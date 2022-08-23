Агресія РФ проти України розпочалася з незаконної анексії Криму – Мішель

Агресія РФ проти України розпочалася не у лютому 2022 року, а у 2014 році з незаконної анексії півострова Крим, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Крим - це Україна, і я хотів би висловити цей чіткий меседж, на якому я наголошував минулого року, під час першого саміту Кримської платформи, який ви заснували: ЄС не визнає і не визнаватиме анексії Кримського півострова. Агресія Росії не розпочалася у лютому, вона розпочалася у 2014 році з незаконної анексії Криму, це був лише початок російської агресії та незаконних дій щодо українського народу", - сказав Мішель на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

Він також висловив занепокоєння через постійний обстріл Запорізької атомної електростанції у м. Енергодарі Запорізької області. "Російські дії ризикують призвести до ядерної катастрофи. Тому ми повністю підтримуємо заходи, яких вживає ООН. Росія має надати доступ, а також забезпечити створення демілітаризованої зони навколо АЕС", - наголосив Мішель.