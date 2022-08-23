Події

12:50 23.08.2022

У саміті Кримської платформи візьмуть участь 60 лідерів різних країн – Зеленський

1 хв читати
У саміті Кримської платформи візьмуть участь 60 лідерів різних країн – Зеленський

Саміт Кримської платформи відбудеться у вівторок за участю 60 лідерів різних країн, сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києві у вівторок після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Сьогодні саміт відбудеться в розширеному вигляді, за участю 60 лідерів різних країн. До нас приєдналися і країни Африканського континенту, і країни Латинської Америки", - сказав Зеленський.

З огляду на те, що йде війна, саміт відбудеться в іншому форматі. "Я дуже радий, що президент Польщі буде зі мною", – зазначив глава Української держави.

"Ми робитимемо все, щоб будь-яким шляхом деокупувати наш український півострів Крим", - сказав Зеленський, додавши, що "Кримська платформа – чудовий інструмент для деокупації Криму".

Говорячи про співпрацю з Польщею, він зазначив, що є питання, де потрібна тиша. "Я вдячний за цю тишу, але головне, щоб цю тишу потім почув наш ворог", – сказав президент.

За словами Зеленського, "говорили про оборону, безпеку, прихисток, який надала Польща нашим дітям. Я дуже вдячний Польщі, яка ставиться до нас тепло і по-братськи", - сказав президент України.

Теги: #крим #зеленський #кримська_платформа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 23.08.2022
Саміт Кримської платформи об'єднає держави та міжнародні організації на основі спільних цінностей та поваги до територіальної цілісності - Кулеба

Саміт Кримської платформи об'єднає держави та міжнародні організації на основі спільних цінностей та поваги до територіальної цілісності - Кулеба

09:50 23.08.2022
Український прапор повернеться на тимчасово окуповані території назавжди – Зеленський

Український прапор повернеться на тимчасово окуповані території назавжди – Зеленський

06:25 23.08.2022
Зеленський провів нараду з безпеки перед міжнародними зустрічами цього тижня

Зеленський провів нараду з безпеки перед міжнародними зустрічами цього тижня

06:23 23.08.2022
Кількість крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3 500

Кількість крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3 500

06:19 23.08.2022
Зеленський: Новий формат "Київська ініціатива" – перспективна лінія роботи на євроатлантичному напрямку

Зеленський: Новий формат "Київська ініціатива" – перспективна лінія роботи на євроатлантичному напрямку

16:08 22.08.2022
Президент Єврокомісії візьме участь у саміті Кримської платформи

Президент Єврокомісії візьме участь у саміті Кримської платформи

14:00 22.08.2022
Близько 60 країн і міжнародних організацій візьмуть участь у другому саміті "Кримської платформи"

Близько 60 країн і міжнародних організацій візьмуть участь у другому саміті "Кримської платформи"

07:22 22.08.2022
Зеленський вручив нагороди премії "Національна легенда України"

Зеленський вручив нагороди премії "Національна легенда України"

07:10 22.08.2022
Якщо судилище над українськими військовими у Маріуполі відбудеться, будь-які переговори з Росією стануть неможливими

Якщо судилище над українськими військовими у Маріуполі відбудеться, будь-які переговори з Росією стануть неможливими

08:26 21.08.2022
Зеленський закликав українців бути особливо пильними вже на початку нового тижня

Зеленський закликав українців бути особливо пильними вже на початку нового тижня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР ідентифікувало російських військових, які тероризували жителів Бородянки та Макарова

У Дніпрі уламки ракет упали на житлові будинки – мер

Суд оголосив у розшук ексголову КС Тупицького в ще одній справі

Посольство США закликало американців терміново залишити Україну

Дуда прибув в Україну і виступив у ВР

ОСТАННЄ

Інформації про колонію, до якої етапують журналіста Єсипенка із Сімферопольського СІЗО, немає – дружина журналіста

Окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова – мер

ДБР ідентифікувало російських військових, які тероризували жителів Бородянки та Макарова

Кордон Великої Британії за добу перетнула рекордна кількість нелегалів

ПРО ВИБУХИ У ХАРКОВІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Погода на День Незалежності буде спекотною, короткочасні дощі пройдуть лише на Закарпатті та Прикарпатті

У Дніпрі уламки ракет упали на житлові будинки – мер

Жителів Києва просять обмежити перебування на вулиці через високий рівень забруднення повітря

СБУ вперше застосувала механізм блокування гаманців російських "волонтерів", які збирають кошти для армії РФ

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ДНІПРІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА