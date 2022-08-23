У саміті Кримської платформи візьмуть участь 60 лідерів різних країн – Зеленський

Саміт Кримської платформи відбудеться у вівторок за участю 60 лідерів різних країн, сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києві у вівторок після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Сьогодні саміт відбудеться в розширеному вигляді, за участю 60 лідерів різних країн. До нас приєдналися і країни Африканського континенту, і країни Латинської Америки", - сказав Зеленський.

З огляду на те, що йде війна, саміт відбудеться в іншому форматі. "Я дуже радий, що президент Польщі буде зі мною", – зазначив глава Української держави.

"Ми робитимемо все, щоб будь-яким шляхом деокупувати наш український півострів Крим", - сказав Зеленський, додавши, що "Кримська платформа – чудовий інструмент для деокупації Криму".

Говорячи про співпрацю з Польщею, він зазначив, що є питання, де потрібна тиша. "Я вдячний за цю тишу, але головне, щоб цю тишу потім почув наш ворог", – сказав президент.

За словами Зеленського, "говорили про оборону, безпеку, прихисток, який надала Польща нашим дітям. Я дуже вдячний Польщі, яка ставиться до нас тепло і по-братськи", - сказав президент України.