Події

12:37 23.08.2022

Кордон Великої Британії за добу перетнула рекордна кількість нелегалів

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Міністерство оборони Великої Британії у вівторок заявило, що протоку Ла-Манш, яка відокремлює країну від континентальної Європи, за добу перетнули 1 295 людей, що стало рекордом, повідомляє у вівторок Sky News.

За даними Міноборони, у протоці було помічено 27 невеликих човнів із нелегалами.

З початку 2022 року кордон із Великою Британією перетнули 22,6 тис. нелегалів, тоді як за весь 2021 рік цей показник становив 28,5 тис. осіб.

Попередній рекорд зафіксовано 11 листопада минулого року, тоді кордон перетнули 1 185 осіб.

Теги: #велика_британія #нелегали

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