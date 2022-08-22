Події

20:44 22.08.2022

Ворог із "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду, поранено жінку

1 хв читати
Ворог із "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду, поранено жінку

Російські окупанти вдень із "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду, внаслідок чого було поранено 61-річну жінку, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вдень російські окупаційні війська з "Ураганів" вдарили по Зеленодольській громаді. Внаслідок обстрілу осколкове поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Два касетні боєприпаси впали у двір домогосподарства, там пошкоджено дві господарські будівлі", - написав він у телеграм-каналі.

Окрім цього, увечері ворог обстріляв прикордонні території Широківської громади, з "Ураганів" вдарили і по Великій Костромці. Жертв, руйнувань немає.

 

 

 

Теги: #поранення #обстріл #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:34 22.08.2022
Унаслідок нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено кафе, підприємство та житловий будинок

Унаслідок нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено кафе, підприємство та житловий будинок

09:21 22.08.2022
На Луганщині війська РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, намагалися організувати танкові наступи

На Луганщині війська РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, намагалися організувати танкові наступи

07:40 22.08.2022
ЗС України збили ворожий безпілотний літальний об'єкт у Сумській області

ЗС України збили ворожий безпілотний літальний об'єкт у Сумській області

21:28 21.08.2022
Окупанти в неділю тричі обстріляли ракетами Київський район Харкова, є постраждалий

Окупанти в неділю тричі обстріляли ракетами Київський район Харкова, є постраждалий

19:19 21.08.2022
Окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, загинула жінка, поранено шестеро цивільних, серед них дитина

Окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, загинула жінка, поранено шестеро цивільних, серед них дитина

18:55 21.08.2022
Окупанти обстріляли Зеленодольську ОТГ у Криворізькому районі, постраждали шестеро людей, серед них дитина

Окупанти обстріляли Зеленодольську ОТГ у Криворізькому районі, постраждали шестеро людей, серед них дитина

11:01 21.08.2022
Ракети, випущені окупантами з Бєлгорода на Харківщину, зруйнували госпбудівлі вишу і недобудований приватний будинок

Ракети, випущені окупантами з Бєлгорода на Харківщину, зруйнували госпбудівлі вишу і недобудований приватний будинок

10:04 21.08.2022
Окупанти продовжили нічний обстріл Миколаєва ракетами С-300

Окупанти продовжили нічний обстріл Миколаєва ракетами С-300

08:43 21.08.2022
Окупанти влучили ракетою у зерносховище на Одещині

Окупанти влучили ракетою у зерносховище на Одещині

08:10 21.08.2022
Окупанти вбили чотирьох цивільних осіб на Донеччині, ще двох поранено

Окупанти вбили чотирьох цивільних осіб на Донеччині, ще двох поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

Жінка, чиє ім'я та військове посвідчення фігурує у звіті ФСБ РФ у справі про вбивство Дугіної, не має жодного стосунку до полку "Азов" - заява

Подоляк про "розкриття" ФСБ вбивства Дугіної: Роспропаганда знову створює вигадані світи, дивно, що не знайшли візитівку "Правого сектора"

На окупованому березі Каховського водосховища вчинено провокацію, жителів просять піти з вулиць – голова Нікопольської райадміністрації

У Софійському соборі 24 серпня відбудеться молебень за участю Зеленського, "Батьківщину-Мати" підсвітять у кольори держпрапора

ОСТАННЄ

На Харківщині посилено заходи безпеки, встановлено додаткові блокпости, проводяться заходи щодо виявлення ворожих ДРГ і коригувальників

США поставить Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600 протягом місяця

Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

У тимчасово окупованій Боровій зріс попит на дрова, їхня ціна підскочила у 1,5-2 раза

У Польщі звинувачують ФРН у фейках про причини отруєння риби в Одері

Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

У разі НС сповіщення буде голосовим або візуальним, перед цим 3-5 хвилин попереджувального сигналу – ДСНС

В Оленівці російські окупанти били українських військовополонених у разі відмови підписувати документи проти свого командування – боєць полку "Азов"

ЄС планує здійснювати підготовку українських солдатів в одній із сусідніх з Україною країн - Боррель

Жінка, чиє ім'я та військове посвідчення фігурує у звіті ФСБ РФ у справі про вбивство Дугіної, не має жодного стосунку до полку "Азов" - заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА