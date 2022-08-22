Ворог із "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду, поранено жінку

Російські окупанти вдень із "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду, внаслідок чого було поранено 61-річну жінку, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вдень російські окупаційні війська з "Ураганів" вдарили по Зеленодольській громаді. Внаслідок обстрілу осколкове поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Два касетні боєприпаси впали у двір домогосподарства, там пошкоджено дві господарські будівлі", - написав він у телеграм-каналі.

Окрім цього, увечері ворог обстріляв прикордонні території Широківської громади, з "Ураганів" вдарили і по Великій Костромці. Жертв, руйнувань немає.