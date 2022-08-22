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18:09 22.08.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,587 тис. цивільних, ще 7,89 тис. поранені – ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,587 тис. цивільних, ще 7,89 тис. поранені – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 21 серпня сягнули 13477 цивільних (тижнем раніше – 13212), зокрема 5587 загиблих (5514), повідомило Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження - зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 2125 чоловіків, 1490 жінок, 175 хлопчиків і 149 дівчаток, тоді як стать 38 дітей і 1574 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 7890 поранених – 236 хлопчиків і 172 дівчинки, а також 202 дітини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 14 серпня загинули шестеро дітей, ще 15 дістали поранень.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім - лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3175 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 677, у травні – до 460, у червні – до 368 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 по 28 лютого загинули 340 осіб, а за три тижні серпня – 207, зазначає ООН.

Водночас кількість поранених у липні – 1099 – виявилася вищою за показники червня та травня – відповідно 1029 та 1012, проте нижчою за квітень і березень – відповідно 1254 та 2400.

Згідно з даними, за перші три тижні серпня від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померла 201 людина і ще 598 були поранені, тоді як від мін і вибухонебезпечних пережитків війни загинули шестеро і були поранені 36 осіб (5% загальних втрат).

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 14 серпня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

Теги: #оон #війна

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