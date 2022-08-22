Події

17:31 22.08.2022

На окупованому березі Каховського водосховища вчинено провокацію, жителів просять піти з вулиць – голова Нікопольської райадміністрації

1 хв читати
На окупованому березі Каховського водосховища вчинено провокацію, жителів просять піти з вулиць – голова Нікопольської райадміністрації

Російські окупанти вчинили провокацію на зайнятому ними березі Каховського водосховища, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Дніпропетровської області Євген Євтушенко, не уточнивши, про які провокації йдеться.

При цьому він закликав жителів прибережних населених пунктів не перебувати на вулиці. "Друзі, на протилежному березі водосховища армія Росії вчинила провокацію. За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей… Попередження стосується міст, сіл і селищ, розташованих на березі Каховського водосховища", - написав Євтушенко в телеграмі.

Голова райадміністрації закликав місцевих жителів стежити за подальшими повідомленнями.

Каховське водосховище простягається від м. Нова Каховка Херсонської області до південних передмість м. Запоріжжя. Ним проходить адміністративна межа Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей. Південний і західний береги водосховища окуповані російськими військами, північний контролюють Збройні сили України.

На березі водосховища розташовані безліч сіл і селищ, а також окуповані міста Енергодара (в якому стоїть Запорізька атомна електростанція), Кам'янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Василівка, Каховка, а також підконтрольний уряду Нікополь і розташований неподалік берега Марганець.

 

Теги: #провокація #каховське_водосховище

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:15 18.08.2022
Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

08:58 31.07.2022
Братчук: Інформація російських ЗМІ про нібито атаку ЗС України на Чорноморський флот РФ у Севастополі – відверта провокація

Братчук: Інформація російських ЗМІ про нібито атаку ЗС України на Чорноморський флот РФ у Севастополі – відверта провокація

13:59 29.07.2022
Метою російського обстрілу Оленівки є зрив домовленостей щодо обміну полонених - Подоляк

Метою російського обстрілу Оленівки є зрив домовленостей щодо обміну полонених - Подоляк

18:06 11.07.2022
На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси – "Енергоатом"

На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси – "Енергоатом"

20:18 10.07.2022
На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси

На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси

13:09 29.06.2022
Російські окупанти готують провокацію зі звинуваченням українських атомників у зберіганні зброї на території ЗАЕС

Російські окупанти готують провокацію зі звинуваченням українських атомників у зберіганні зброї на території ЗАЕС

15:15 27.05.2022
Екологічної катастрофи на Каховському водосховищі немає - голова Херсонської облдержадміністрації

Екологічної катастрофи на Каховському водосховищі немає - голова Херсонської облдержадміністрації

08:12 11.05.2022
Південна Корея відповість "жорстко та негайно" у разі провокації з боку КНДР

Південна Корея відповість "жорстко та негайно" у разі провокації з боку КНДР

06:52 18.04.2022
Російські окупанти мають намір вдарити по Херсону "градами", щоб обвинуватити в цьому ЗС України та провести псевдореферендум

Російські окупанти мають намір вдарити по Херсону "градами", щоб обвинуватити в цьому ЗС України та провести псевдореферендум

07:34 30.03.2022
Російські окупанти влаштували провокацію на Сумщині та спалили пункт пропуску Рижівка

Російські окупанти влаштували провокацію на Сумщині та спалили пункт пропуску Рижівка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

Жінка, чиє ім'я та військове посвідчення фігурує у звіті ФСБ РФ у справі про вбивство Дугіної, не має жодного стосунку до полку "Азов" - заява

Подоляк про "розкриття" ФСБ вбивства Дугіної: Роспропаганда знову створює вигадані світи, дивно, що не знайшли візитівку "Правого сектора"

У Софійському соборі 24 серпня відбудеться молебень за участю Зеленського, "Батьківщину-Мати" підсвітять у кольори держпрапора

З Енергодару повідомляють про загибель чоловіка та декількох поранених унаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС – мер

ОСТАННЄ

На Харківщині посилено заходи безпеки, встановлено додаткові блокпости, проводяться заходи щодо виявлення ворожих ДРГ і коригувальників

США поставить Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600 протягом місяця

Ворог із "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду, поранено жінку

Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

У тимчасово окупованій Боровій зріс попит на дрова, їхня ціна підскочила у 1,5-2 раза

У Польщі звинувачують ФРН у фейках про причини отруєння риби в Одері

Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

У разі НС сповіщення буде голосовим або візуальним, перед цим 3-5 хвилин попереджувального сигналу – ДСНС

В Оленівці російські окупанти били українських військовополонених у разі відмови підписувати документи проти свого командування – боєць полку "Азов"

ЄС планує здійснювати підготовку українських солдатів в одній із сусідніх з Україною країн - Боррель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА