У Софійському соборі 24 серпня відбудеться молебень за участю Зеленського, "Батьківщину-Мати" підсвітять у кольори держпрапора

Монумент "Батьківщина-Мати" в Печерському районі Києва та інші знакові пам'ятники будуть підсвічені в кольори державного прапора на День Незалежності України 24 серпня, а в заповіднику "Софія Київська" цього дня відбудеться святкова молитва за участю представників церков і президента України Володимира Зеленського.

Згідно з розпорядженням уряду №737 від 19 квітня, яким затверджено план заходів щодо підготовки 31-ї річниці Незалежності України, органам влади доручено забезпечити 23 серпня у Києві та інших населених пунктах, а також у закордонних дипломатичних установах України та у військових частинах офіційної церемонії урочистого підняття державного прапора.

Окрім того, цього дня відбудеться онлайн-саміт Міжнародної Кримської платформи.

24 серпня доручено забезпечити проведення з нагоди Дня Незалежності України на національному рівні урочистостей за участю президента, керівників органів державної влади, представників органів місцевого самоврядування, громадськості, науковців, творчої інтелігенції, представників іноземних держав і дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, духовенства. Заплановано хвилину мовчання та виконання державного гімну України з трансляцією на теле- та радіоканалах.

План також передбачає підсвічування 24 серпня монумента "Батьківщина-Мати" та інших знакових монументів у кольори державного прапора.