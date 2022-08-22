Події

16:19 22.08.2022

Україна просить ООН та МКЧХ зафіксувати судилище над захисниками "Азовсталі" - омбудсмен

1 хв читати
Україна просить ООН та МКЧХ зафіксувати судилище над захисниками "Азовсталі" - омбудсмен

Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста зафіксувати заплановане судилище над захисниками "Азовсталі" як факт порушення Російською Федерацією Женевської конвенції, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми звертаємося вкотре для фіксації цього чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалася і Організацією Об'єднаних Націй, і Міжнародним комітетом Червоного Хреста", - сказав Лубінець в інтерв'ю, яке транслювали у національному телемарафоні в понеділок.

Він також повідомив, що звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової, щоб вона втрутилася у ситуацію.

"Вона має реагувати на всі ці виклики і не допустити вкотре порушення Женевської конвенції", - наголосив омбудсмен.

Одночасно Лубінець повідомив, що Москалькова на його заклик не відгукнулася і навряд чи відповість.

Омбудсмен також вважає, що Росія навряд чи атакуватиме ракетами цього дня будівлю філармонії в Маріуполі, де окупанти планують здійснювати судилище над українськими військовополоненими.

Як повідомлялося, російські окупанти в День Незалежності - 24 серпня - можуть завдати ракетного удару по будівлі камерної філармонії в Маріуполі, де планують влаштувати показове судилище над захисниками "Азовсталі", які перебувають у полоні.

Теги: #омбудсмен #азовсталь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:36 22.08.2022
Україна не має інформації про загиблих і поранених в Оленівці - омбудсмен

Україна не має інформації про загиблих і поранених в Оленівці - омбудсмен

12:09 19.08.2022
Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

14:41 18.08.2022
Нардеп Ар'єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя

Нардеп Ар'єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя

14:27 18.08.2022
Біля Палацу Потоцьких у Львові, де має відбутися зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша, відбувається мітинг на підтримку захисників "Азовсталі"

Біля Палацу Потоцьких у Львові, де має відбутися зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша, відбувається мітинг на підтримку захисників "Азовсталі"

12:23 16.08.2022
Освітній омбудсмен: Ризик утратити ціле українське освітнє покоління дуже високий

Освітній омбудсмен: Ризик утратити ціле українське освітнє покоління дуже високий

12:07 16.08.2022
Освітній омбудсмен не бачить системної політики Міносвіти України щодо підтримки вчителів на окупованих територіях

Освітній омбудсмен не бачить системної політики Міносвіти України щодо підтримки вчителів на окупованих територіях

15:21 10.08.2022
У Секретаріаті мовного омбудсмена розповіли про правильне оформлення скарги на порушення мовного закону

У Секретаріаті мовного омбудсмена розповіли про правильне оформлення скарги на порушення мовного закону

09:35 09.08.2022
Родичі захисників "Азовсталі" звернулися до Зеленського із проханням завадити провести фейковий трибунал бійців полку "Азов"

Родичі захисників "Азовсталі" звернулися до Зеленського із проханням завадити провести фейковий трибунал бійців полку "Азов"

19:55 08.08.2022
Україна закликала ООН та МАГАТЕ направити місію безпеки на Запорізьку АЕС - омбудсмен

Україна закликала ООН та МАГАТЕ направити місію безпеки на Запорізьку АЕС - омбудсмен

15:55 05.08.2022
Рідні захисників "Азовсталі" закликають світ допомогти звільнити з полону українських військовослужбовців

Рідні захисників "Азовсталі" закликають світ допомогти звільнити з полону українських військовослужбовців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ ударами коригують ремонтні роботи РФ на Каховському мосту - ОК "Південь"

Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний

Президент Єврокомісії в день пам'яті жертв тоталітарних режимів: Путін повернув у Європу жахіття війни, український народ бореться за цінності ЄС

Близько 60 країн і міжнародних організацій візьмуть участь у другому саміті "Кримської платформи"

Майже 92% українців вірять у перемогу України у війні проти Росії, але близько 35% вважають, що перемога настане через 1-2 роки

ОСТАННЄ

Комісія з обрання директора НАБУ провела перше засідання

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, влада закликає громадян зачинити вікна, пити багато води й не виходити на вулицю

Президент Єврокомісії візьме участь у саміті Кримської платформи

ДБР підозрює у держзраді двох чиновниць кримінально-виконавчої служби

Військові, волонтери та біженці стануть учасниками творчого проєкту "Досвід війни: Українські голоси"

ЄС планує проводити підготовку українських солдатів в одній із сусідніх з Україною країн - Боррель

ЗСУ ударами коригують ремонтні роботи РФ на Каховському мосту - ОК "Південь"

КМДА закликала киян дотримуватися особливої обережності найближчими днями

Обсяг польської допомоги Україні за півроку перевищив 3,5 млрд євро

СБУ викрила агентів, які коригували ракетні удари по Запоріжжю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА