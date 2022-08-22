Україна просить ООН та МКЧХ зафіксувати судилище над захисниками "Азовсталі" - омбудсмен

Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста зафіксувати заплановане судилище над захисниками "Азовсталі" як факт порушення Російською Федерацією Женевської конвенції, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми звертаємося вкотре для фіксації цього чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалася і Організацією Об'єднаних Націй, і Міжнародним комітетом Червоного Хреста", - сказав Лубінець в інтерв'ю, яке транслювали у національному телемарафоні в понеділок.

Він також повідомив, що звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової, щоб вона втрутилася у ситуацію.

"Вона має реагувати на всі ці виклики і не допустити вкотре порушення Женевської конвенції", - наголосив омбудсмен.

Одночасно Лубінець повідомив, що Москалькова на його заклик не відгукнулася і навряд чи відповість.

Омбудсмен також вважає, що Росія навряд чи атакуватиме ракетами цього дня будівлю філармонії в Маріуполі, де окупанти планують здійснювати судилище над українськими військовополоненими.

Як повідомлялося, російські окупанти в День Незалежності - 24 серпня - можуть завдати ракетного удару по будівлі камерної філармонії в Маріуполі, де планують влаштувати показове судилище над захисниками "Азовсталі", які перебувають у полоні.