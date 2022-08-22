Події

10:34 22.08.2022

Затримано розвідувальників позицій Himars на Донеччині

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Затримано розвідувальників позицій Himars на Донеччині

Двоє жителів Донеччини передавали представникам так званого силового крила "ДНР" дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню та іншої техніки на території області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Розвідники позицій Himars та іншої техніки ЗСУ затримані на Черкащині. Двоє жителів Донецької області допомагали державі-агресору вести бойові дії", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок.

За інформацією прокуратури, крім передачі даних про місця дислокації підрозділів ЗСУ та розташування реактивних систем залпового вогню, зловмисники повідомляли окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове Донецької області.

У повідомленні уточнено, що військові РФ завдали ракетного удару по цій системі водопостачання, і нині в місті немає постачання води.

"За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури обом чоловікам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - інформують у прокуратурі.

Теги: #затримання #розвідники #himars

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