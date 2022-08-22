Події

10:25 22.08.2022

НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, СПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, СПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #вибухи #одеська_область

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