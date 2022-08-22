НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, СПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, СПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, СПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У результаті нічних обстрілів окупантів Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини постраждали чотири людини
Окупанти затримують дітей у Луганську, за звільнення вимагають відправити когось із членів родини на фронт
На Луганщині війська РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, намагалися організувати танкові наступи
За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 2 боєприпаси, що не розірвалися
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