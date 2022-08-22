Події

09:39 22.08.2022

Окупанти затримують дітей у Луганську, за звільнення вимагають відправити когось із членів родини на фронт

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Окупанти затримують дітей у Луганську, за звільнення вимагають відправити когось із членів родини на фронт

Російські загарбники в тимчасово окупованому Луганську затримують дітей 14-18 років нібито до встановлення особи, а в обмін на їх звільнення вимагають, щоб хтось із членів родини вирушив на фронт воювати на боці окупантів, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особи. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?" - написав Гайдай у телеграмі в понеділок.

Він зазначив, що окупанти продовжують примусову мобілізацію цивільного населення області і, крім чоловіків призовного віку, почали готувати до війни підлітків.

"Так, у Біловодському районі в день 225-річчя заснування села Новодеркул відбулося "урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху "Молода гвардія" 30 дітей шкільного віку". Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, - можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть", - підсумував він.

Теги: #луганськ #мобілізація

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