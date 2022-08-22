На Луганщині війська РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, намагалися організувати танкові наступи

На Луганщині війська РФ продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України та намагалися організувати танкові наступи, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Противник не полишає спроб знайти слабкі ланцюги в лінії оборони українських захисників та продовжує обстріл населених пунктів. Лише за минулу ніч вони здійснили сім ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції наших військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, п'ять разів намагалися організувати танкові наступи", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, протягом 21 серпня ЗСУ відбили п'ять масованих атак противника, ще за шістьма напрямками бої тривають.

Крім того, росіяни продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Гайдай наголосив, що за минулу добу авіаудари зафіксовано поблизу трьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.