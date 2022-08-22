У результаті агресії РФ в Україні загинуло 373 дитини, 723 – поранено

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 373 дитини, понад 723 – отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Понад 1096 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 373. Зросла кількість поранених - понад 723", - сказано в повідомленні.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 387, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 65, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.

21 серпня окупанти здійснили обстріл касетними боєприпасами території м. Зеленодольськ Дніпропетровської області. Зазнав поранення 9-річний хлопчик.

21 серпня в результаті обстрілу ворогом м. Баштанка Миколаївської області поранено півторарічного малюка.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.