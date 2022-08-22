У Харкові п'яний водій легковика в'їхав у тролейбус, на блокпосту було виявлено автомобіль із підробленими документами

У Харківській області правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин, було виявлено автомобіль Volkswagen Golf із підробленим свідоцтвом про реєстрацію.

"Під час несення служби на блокпосту правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen Golf, водій якого надав для перевірки співробітникам поліції свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, триває перевірка", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 7 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

Крім того, минулої доби правоохоронці склали 15 адміністративних протоколів щодо порушників правил дорожнього руху.

Зокрема, як повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області, близько 22 години, на проспекті Льва Ландау у Харкові, водій автомобіля Toyota наїхав на припаркований тролейбус.

"Унаслідок ДТП сталося займання тролейбуса, а автомобіль порушника отримав значні пошкодження. Під час спілкування патрульні виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду на сп'яніння водій відмовився у присутності двох свідків", - йдеться у повідомленні.

Інспектори склали адміністративні протоколи на водія за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП) та ч.1 ст.130 (відмова від огляду на стан сп'яніння) КУпАП.