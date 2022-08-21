Події

19:12 21.08.2022

РФ частково закрила повітряний простір у Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях

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РФ частково закрила повітряний простір у Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях

Повітряний простір у низці південно-західних областей РФ, зокрема тих, що межують з Україною, частково закрито з 22 до 25 серпня, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу в фейсбуці.

"На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів у прикордонних районах Брянської та Курської областей... За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору у Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях у період з 22 до 25 серпня цього року", - повідомляється у зведенні.

 

 

 

Теги: #рф #небо #війна

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