РФ частково закрила повітряний простір у Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях

Повітряний простір у низці південно-західних областей РФ, зокрема тих, що межують з Україною, частково закрито з 22 до 25 серпня, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу в фейсбуці.

"На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів у прикордонних районах Брянської та Курської областей... За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору у Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях у період з 22 до 25 серпня цього року", - повідомляється у зведенні.