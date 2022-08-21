Окупанти обстріляли Зеленодольську ОТГ у Криворізькому районі, постраждали шестеро людей, серед них дитина

Шестеро людей, серед них дитина, постраждали в результаті обстрілу російськими окупантами Зеленодольської об'єднаної територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню "Ураган", повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється", - написав Лукашук у телеграмі.

Зеленодольська ОТГ знаходиться на півдні Криворізького району, має вихід до Каховського водосховища, протилежний берег якого окупований, і межує з Херсонською областю, де за 5-6 км від території громади проходить лінія фронту.