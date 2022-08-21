Події

18:55 21.08.2022

Окупанти обстріляли Зеленодольську ОТГ у Криворізькому районі, постраждали шестеро людей, серед них дитина

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Шестеро людей, серед них дитина, постраждали в результаті обстрілу російськими окупантами Зеленодольської об'єднаної територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню "Ураган", повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка. Наразі додаткова інформація уточнюється", - написав Лукашук у телеграмі.

Зеленодольська ОТГ знаходиться на півдні Криворізького району, має вихід до Каховського водосховища, протилежний берег якого окупований, і межує з Херсонською областю, де за 5-6 км від території громади проходить лінія фронту.

 

Теги: #обстріл #отг #зеленодольськ

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