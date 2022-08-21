РФ може збільшити кількість обстрілів українських міст 23-24 серпня – Подоляк

Російські окупанти можуть збільшити кількість ракетних обстрілів українських міст протягом 23 і 24 серпня для того, щоб отримати якусь психологічну компенсацію за своє приниження і репутаційні втрати, пов'язані з вторгненням в Україну, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія - це архаїчна держава, яка прив'язує свої дії до певних дат. Це у них якісь нав'язливі думки. Вони ненавидять нас, тому вони спробують 23-го і 24-го (серпня – ІФ-У) збільшити (і у нас є чітке розуміння цього) кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Київ, безумовно, буде в їх числі", - сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону в неділю.

Він уточнив, що Київ є символом, який зламав міф про непереможність "руского міра", оскільки окупанти, які планували захопити українську столицю за кілька днів, не змогли досягти цієї мети навіть через півроку після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Тому вони, напевно, захочуть якусь компенсацію отримати за ці півроку, за те, що їх принизили, за те, що репутаційно вони виглядають ніяк у світі, за те, що вся їхня історія про "велику монструозну (російську – ІФ-У) державу" зникла", - наголосив радник глави ОП.

За його словами, окупанти також захочуть отримати компенсацію за "спекотний сезон в Криму і стійкість, яку демонструє і Україна загалом, і кожен конкретний українець зокрема".

"Тому буде збільшено кількість обстрілів наших міст. І ми, я хочу це підкреслити, не говоримо про якийсь там апокаліпсис. Просто слід обережно ставитися до свого життя. І якщо працює сирена, потрібно знайти місце, де можна перечекати спроби РФ вдарити по мирних містах", - підсумував він.