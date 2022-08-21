Події

11:01 21.08.2022

Ракети, випущені окупантами з Бєлгорода на Харківщину, зруйнували госпбудівлі вишу і недобудований приватний будинок

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Ракети, випущені окупантами з Бєлгорода на Харківщину, зруйнували госпбудівлі вишу і недобудований приватний будинок

У ніч на неділю обстрілів Харкова не зафіксовано, але близько опівночі з Бєлгорода були випущені ракети, які впали на території Харківського району, поранивши двох людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"В смт Рогань Харківського району 1 ракета влучила в недобудований приватний будинок, сталася пожежа. Дві людини - чоловік 36 років і 24-річна жінка - дістали поранень. Удар двома ракетами зафіксовано в сел. Докучаєвське Харківського району, пошкоджені господарські будівлі навчального закладу. Сталася пожежа на відкритій території. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Говорячи про ситуацію за минулу добу, Синєгубов зазначив, що російські окупаційні війська обстрілювали Харків, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Унаслідок були пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі, горіли гаражі, офісні споруди.

Теги: #обстріл #харківщина

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