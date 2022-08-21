Російські окупанти продовжили нічний обстріл Миколаєва ракетами С-300, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"21 серпня, близько 01:00, зазнало обстрілу місто Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Наразі відомо про влучання на територію підприємства. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Також повідомляється про обстріли Миколаївського, Баштанського і Вознесенського районів за минулу добу суботи. В останньому постраждали 14 осіб, серед яких - троє дітей.

Зокрема, в Миколаївському районі 20 серпня, фіксувалися ворожі обстріли на території Шевченківської громади. Так, о 08:00 було обстріляно с. Любомирівка, одна людина зазнала поранень. Орієнтовно о 13:40 по селах Зоря та Новоруське відбувався артобстріл. Постраждалих немає.

У Баштанському районі протягом 20 серпня були обстріли околиць с.Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Також за суботу обстрілів зазнала Широківська громада. Так, близько 11:00, 16:00 та 18:00 були обстріли с. Червона Долина. Пошкоджено житловий будинок та автівку.

Орієнтовно о 10:30, 20 серпня, та близько 01:00, 21 серпня, зазнало обстрілу с.Широке. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю сільської ради, влучання теж були в городи місцевих. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих н. п. Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

У Вознесенському районі в суботу близько 11:30 російські окупанти завдали ракетний удар по п’ятиповерховому житловому будинку у м. Вознесенськ. За інформацією ОК "Південь" встановлено, що удар був нанесений ракетою типу «Калібр». Відомо, що поранення отримали 14 людей, серед яких троє дітей. Наразі в лікарняних закладах перебувають троє дорослих та двоє дітей. В результаті потрапляння у п'ятиповерхівці пошкоджено конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обрушені балкони, вибиті шибки та вікна. Також пошкоджено близько п'яти одноповерхових будинків.

У Першотравневому районі день і ніч пройшли відносно спокійно.