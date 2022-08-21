Австрійське МЗС викликало постпреда РФ за скандальні висловлювання про Україну

У МЗС Австрії повідомили, що вирішили викликати постпреда РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова через його негативні висловлювання про українське керівництво.

"Ми - за свободу слова. Але ми також маємо право зайняти тверду позицію проти образливих висловлювань. Тому постпреда Росії було викликано в МЗС", - зазначає зовнішньополітичне відомство у своєму твіттері.

У повідомленні уточнюється, що російський дипломат, як заплановано, відвідає міністерство вже в неділю.