Події

07:21 21.08.2022

Австрійське МЗС викликало постпреда РФ за скандальні висловлювання про Україну

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Австрійське МЗС викликало постпреда РФ за скандальні висловлювання про Україну

У МЗС Австрії повідомили, що вирішили викликати постпреда РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова через його негативні висловлювання про українське керівництво.

"Ми - за свободу слова. Але ми також маємо право зайняти тверду позицію проти образливих висловлювань. Тому постпреда Росії було викликано в МЗС", - зазначає зовнішньополітичне відомство у своєму твіттері.

У повідомленні уточнюється, що російський дипломат, як заплановано, відвідає міністерство вже в неділю.

 

 

Теги: #рф #дипломат #австрія #висловлювання

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