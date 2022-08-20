Кількість жертв ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня збільшилася до 24 людей

У суботу, 20 серпня, у Салтівському районі Харкова під завалами гуртожитку, зруйнованого російською ракетою, було знайдено тіла ще трьох людей, повідомляє пресслужба міськради.

"Рятувальники сьогодні виявили ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла у такому стані, що потребують вивчення експерта. Співробітники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії. Таким чином, кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку досягла вже 18 осіб", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час пошуково-рятувальних робіт у Слобідському районі з-під завалів гуртожитку, який також було зруйновано в результаті російського ракетного удару, було вилучено тіла 6 осіб.

Таким чином, загальна кількість загиблих у результаті ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по двох харківських гуртожитках увечері 17 та вранці 18 серпня збільшилася з 21 до 24 осіб.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 19 серпня, у Харкові було оголошено жалобу на згадку про загиблих унаслідок масованих ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по місту ввечері 17 серпня та вранці 18 серпня.