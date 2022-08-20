Мер Костянтинівки привласнив бюджетні кошти, залишив місто без оборони - слідство

Меру м. Костянтинівка та керівнику місцевого комунального підприємства в Донецькій області повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

"За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами", - повідомив Офіс генпрокурора.

"Мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із влаштування захисних об’єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тис грн. Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд", - наголошується в повідомленні.