Події

13:02 20.08.2022

Мер Костянтинівки привласнив бюджетні кошти, залишив місто без оборони - слідство

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Меру м. Костянтинівка та керівнику місцевого комунального підприємства в Донецькій області повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

"За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами", - повідомив Офіс генпрокурора.

"Мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із влаштування захисних об’єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тис грн. Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #мер #костянтинівка #донецька_область

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