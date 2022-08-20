Події

08:47 20.08.2022

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 363 дитини, 718 – поранено

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У результаті агресії РФ в Україні загинуло 363 дитини, 718 – поранено

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 363 дитини, понад 718 – отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Станом на ранок 20 серпня 2022 року понад 1081 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 363 дитини загинули та понад 718 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 377, Харків – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41", – сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

19 серпня в результаті артилерійського обстрілу окупантами с. Шевченківське Запорізької області було поранено 8-річну дівчинку.

Стало відомо, що 12 серпня внаслідок обстрілу агресором м. Краматорськ Донецької області поранено 12-річну дівчинку.

Також стало відомо про загибель 9-річної дівчинки 27 травня внаслідок обстрілу окупантами житлових будинків у с. Велике Артакове Миколаївської області.

У результаті бомбардування та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів, 289 з них - зруйновано повністю.

 

Теги: #діти #жертви #війна

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