Поблизу чотирьох населених пунктів на межі Луганської та Донецької областей тривають бойові дії

Біля чотирьох населених пунктів на кордоні Луганської та Донецької області тривають бойові дії, ЗСУ тримають оборону, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зараз бойові дії тривають поблизу чотирьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини. Вчора ворог організовував наступ за цими та іншими напрямками, намагався просунутися на декілька сотень метрів, але наші бійці надали йому жорстку відсіч. Уночі росіяни поновили свої наміри – українські захисники тримають оборону. Загалом ЗСУ 19 серпня відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту, не допустивши жодного прориву", - написав Гайдай у телеграм-каналі в суботу вранці.

Окрім цього, росіяни двічі атакували Луганську область з повітря, випустили п'ять ракет по населених пунктах і українських укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи ворога.

"Ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів. Лише за минулу ніч він 12 разів намагався завдати вогневого впливу із цього озброєння", - зазначив глава ОВА.

Також є інформація, що в Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Кремінній жителі відмовляються працювати, бо знають, що окупанти не заплатять.