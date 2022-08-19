Події

20:49 19.08.2022

16 житлових будинків Миколаєва отримали пошкодження в результаті ранкового обстрілу

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16 житлових будинків Миколаєва отримали пошкодження в результаті ранкового обстрілу

Унаслідок обстрілу близько 4:00 ранку у п'ятницю пошкодження отримали 16 житлових будинків у Центральному районі Миколаєва, з них в одинадцяти будинках частково зруйновано дах, повідомив мер Олександр Сєнкевич у телеграм-каналі.

"Співробітники адміністрації району видали людям плівку та брезент. Повторно матеріали отримали і мешканці тих будинків, які вдруге постраждали внаслідок обстрілу університету", - написав він.

Крім того, у Корабельному районі міста три ракети влучили по території приватного підприємства.

"За даними військової адміністрації, місто було обстріляне ракетами типу С-300", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріл

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