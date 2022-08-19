Кличко: Ми робимо все, щоб із 1 вересня київські учні мали можливість повернутися за шкільні парти

У столиці планують із 1 вересня відкрити школи для навчання дітей, зокрема в очному форматі, триває підготовка до початку нового навчального року, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Навіть у цих складних умовах, у ситуації воєнного стану ми з вами ухвалили рішення відкрити школи та садочки і розпочати новий навчальний рік. Навчальні заклади міста знову прийматимуть учнів, дітей. Це серйозне та відповідальне рішення", - сказав Кличко під час серпневої конференції педагогів, яка відбулася в Києві.

Мер Києва подякував педагогам столиці, які з перших днів широкомасштабного варварського вторгнення РФ показали свою сміливість та відданість професії. 20% освітян виїхали з Києва, але навіть віддалено підтримували освітній процес, працювали онлайн.

"І навіть в умовах воєнного стану ми продовжуємо вкладати кошти в освіту за тими невідкладними напрямами. Це ремонт та облаштування укриттів, протипожежні заходи, підготовка до осінньо-зимового періоду та підготовка до нового навчального року. Загалом на це з міського бюджету виділили майже 460 млн грн", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що для безпеки дітей та вчителів у школах і садочках міста здійснили моніторинг укриттів та приміщень понад 1 000 навчальних закладів – про можливість їх використання як найпростіших укриттів та склали акти оцінки цих приміщень. На сьогодні обстежили 100% навчальних закладів і склали акти оцінки 67% укриттів при навчальних закладах.

У столиці для очного навчання дітей відкриють лише школи, де облаштовані найпростіші укриття. А заклади, де й поряд з якими немає укриттів, працюватимуть в онлайн форматі.