Події

12:39 19.08.2022

Естонія приєднується до програми підготовки українських військових у Великій Британії

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Естонія приєднується до програми підготовки українських військових у Великій Британії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про отримання чергової партії військової допомоги від Естонії, до якої входять озброєння, польовий шпиталь і участь у програмі навчання українських солдатів, яка відбувається у Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

"Калевіпоег (персонаж естонської міфології – ІФ) вступає в бій! Ще більше військової допомоги від наших естонських друзів для української армії: міномети; протитанкове озброєння; польовий шпиталь (у співпраці з Німеччиною); естонські військовослужбовці приєднаються до британської програми наших солдатів", - написав Резніков у твіттері.

"Дякую міністерству оборони Естонії, Ханно Певкуру (глава естонського оборонного відомства - ІФ). Хай живе Естонія!" - додав міністр.

Як повідомлялося, уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення поставити Україні додаткову військову допомогу, зокрема міномети та протитанкові засоби, а також направити фахівців для навчання українських військовослужбовців до Великої Британії.

Раніше Канада, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Нова Зеландія і Данія вже приєдналися до програми підготовки українських військових, яку очолює Велика Британія.

Теги: #україна #навчання #естонія

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