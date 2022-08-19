Події

09:10 19.08.2022

362 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, 716 - поранені

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362 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, 716 - поранені

Станом на ранок 19 серпня 2022 року понад 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 362 дитини загинули та понад 716 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 376, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40", - зазначається у повідомленні.

Стало відомо, що 17 серпня внаслідок влучення ворожого снаряда в житловий будинок у Харкові загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей 12 і 13 років дістали поранень.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.

Теги: #діти #жертви #війна

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