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07:47 19.08.2022

Ердоган підписав Меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України

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Ердоган підписав Меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав Меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України. Крім того, турецькі компанії також надаватимуть консультаційну та технічну допомогу, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко.

"У Львові під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана було підписано меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, турецькі державні та бізнес-структури розвиватимуть конкретні проєкти відновлення, а також надаватимуть консультаційну й технічну допомогу.

"Як перший проєкт розглядається відбудова мосту в селі Романівка Київської області", – наголосив Тимошенко.

"Дякую нашим партнерам за підтримку Fast Recovery Plan і наших ініціатив", - написав заступник глави ОП.

 

Теги: #туреччина #інфраструктура #відновлення

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