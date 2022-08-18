Події

11:51 18.08.2022

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Краснограду на Харківщині збільшилася до трьох осіб - Синєгубов

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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Краснограду на Харківщині збільшилася до трьох осіб - Синєгубов

Дитина, яку було поранено внаслідок влучення російської ракети у приватний житловий будинок у Краснограді Харківської області в четвер уранці, також загинула, загальна кількість жертв ворожого ракетного удару зросла до трьох людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Повністю зруйновано приватний будинок. На жаль, там загинула сім'я, зокрема дитина 12 років. Іще десять будинків навколо цього місця повністю зруйновано", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на місці продовжують працювати рятувальники, тому кількість жертв та постраждалих унаслідок цього ракетного удару може змінитися.

Як повідомлялося, у четвер уранці російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по Краснограду. С-300 влучила у житловий будинок. У результаті загинула подружня пара, а їх 12-річна дитина та ще двоє людей були поранені.

Теги: #жертви #війна #харківська_область

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