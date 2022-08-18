Події

10:28 18.08.2022

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні майже 200 військовослужбовців, 3 танки, 1 літак, 1 вертоліт та 2 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні майже 200 військовослужбовців, 3 танки, 1 літак, 1 вертоліт та 2 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Російська армія минулої доби втратила в Україні майже 200 військовослужбовців, 3 танки, 1 літак, 1 вертоліт і 2 реактивні системи залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, протягом минулої доби окупанти втратили 17 бронемашин, 17 артилерійських систем, 1 БПЛА, 7 автомобілів (зокрема автоцистерни з ПММ). Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну становлять орієнтовно 44 300 військовослужбовців, 1 889 танків, 4 179 бойових бронемашин, 1 010 артсистем, 265 РСЗВ, 136 засобів ППО, 234 літаки, 197 вертольотів, 793 БПЛА, 190 крилатих ракет, 15 кораблів і катерів, 3 061 автомобіль (зокрема автоцистерни з ПММ), 93 одиниці спецтехніки.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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