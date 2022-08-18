Єрмак обговорив можливості застосування нових технологій для протидії російській агресії з американським бізнесменом та винахідником Палмером Лакі

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з американським бізнесменом та винахідником Палмером Лакі, під час якої було обговорено питання щодо можливості застосування нових технологій для протидії російській агресії, повідомляє пресслужба президента України у четвер.

"Палмер Лакі є засновником компанії Anduril Industries, яка займається розробкою технологічних рішень в оборонній сфері. Співрозмовники обговорили можливості застосування нових оборонних технологій для протидії російській агресії", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що під час розмови Єрмак наголосив, що Україна потребує технологій, які прискорили б вигнання окупантів.

"Наприкінці зустрічі Андрій Єрмак подякував Палмеру Лакі за підтримку нашої держави та запросив його до співпраці з українськими компаніями", - підсумували в ОП.