Події

09:28 18.08.2022

Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини з початку війни - Синєгубов

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Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини з початку війни - Синєгубов

Минулої ночі Харківська область зазнала масованих ударів російських окупаційних військ, є вбиті та поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

17 серпня близько 21:30 російська ракета (імовірно "Іскандер") влучила у триповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. За останніми даними, під завалами загинули семеро людей, 17 поранені, зокрема 11-річна дитина.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет із Бєлгорода у напрямку Харківської області. Зафіксовано влучення ракет у Холодногірському та Салтівському районах міста. Були пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури, розпочалися пожежі. У Слобідському районі одна з ракет влучила у чотириповерхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом наразі дві особи загинули, 18 (зокрема дві дитини) зазнали поранень. Остаточні наслідки цих влучень ще встановлюють. На місцях працюють усі спеціальні служби.

Крім того, близько 4:00 ворог завдав ракетного удару по Краснограду. В результаті зруйновано житлові будинки, понад десять будинків пошкоджено. Двоє мирних мешканці загинули, двоє (зокрема 12-річна дитина) дістали поранень. Інформація оновлюється.

 

Теги: #жертви #війна #харківська_область

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