За добу українські військові знищили 29 окупантів, 6 одиниць техніки

За добу середи українські захисники знищили 29 осіб особового складу агресора, 6 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"У рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203 калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплектом у Білогірці", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.