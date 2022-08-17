Окупанти знову обстріляли з РСЗВ спальний район Харкова, почалася пожежа у житловому будинку

Російські окупаційні війська у середу ввечері знову обстріляли Салтівку, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Влучення РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих попередньо немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Попереду ніч – вже звичний час обстрілів Харкова. Будьте обережні", – додав він.

Трохи пізніше Терехов повідомив, що в результаті обстрілу почалася сильна пожежа у житловій будівлі.

"На місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. Про жертв і постраждалих інформації поки що немає", - написав Терехов.