Події

21:49 17.08.2022

Окупанти знову обстріляли з РСЗВ спальний район Харкова, почалася пожежа у житловому будинку

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Окупанти знову обстріляли з РСЗВ спальний район Харкова, почалася пожежа у житловому будинку

Російські окупаційні війська у середу ввечері знову обстріляли Салтівку, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Влучення РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих попередньо немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Попереду ніч – вже звичний час обстрілів Харкова. Будьте обережні", – додав він.

Трохи пізніше Терехов повідомив, що в результаті обстрілу почалася сильна пожежа у житловій будівлі.

"На місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. Про жертв і постраждалих інформації поки що немає", - написав Терехов.

 

 

 

 

Теги: #харків #обстріли

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