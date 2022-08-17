Події

21:41 17.08.2022

Місія МАГАТЕ може бути спрямована на ЗАЕС легально, швидко та максимально ефективно

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Місія МАГАТЕ може бути спрямована на ЗАЕС легально, швидко та максимально ефективно

Міжнародна місія агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) може бути спрямована на Запорізьку атомну електростанцію легально, швидко та максимально ефективно, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, наразі українські дипломати, фахівці з атомної енергетики та представники МАГАТЕ працюють над доправленням відповідної міжнародної місії на Запорізьку атомну станцію.

"Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути спрямована на Запорізьку станцію легально, дуже швидко та максимально ефективно", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, лише абсолютна прозорість та контрольованість ситуації на ЗАЕС та навколо неї може гарантувати для Української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ поступове повернення до нормальної ядерної безпеки.

Також, за словами Зеленського, російська армія має піти з території ЗАЕС та всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. "Це має статися без будь-яких умов і якнайшвидше", - сказав президент.

Теги: #магате #заес #зеленський

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