Події

20:29 17.08.2022

На базі "Енергоатома" створено кризовий штаб із реагування на можливу НС на Запорізькій АЕС

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На базі "Енергоатома" створено кризовий штаб із реагування на можливу НС на Запорізькій АЕС

Міністри енергетики та внутрішніх справ України Герман Галущенко та Денис Монастирський разом із президентом державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним, керівниками Дніпропетровської та Запорізької обладміністрацій і ДСНС проінспектували у Запоріжжі роботу всіх служб, сил і засобів, що відповідають за радіо- і ядерний контроль.

Як повідомляється в Телеграм-каналі "Енергоатома" в середу, до цього спонукало загострення ситуації на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції в м.Енергодар Запорізької області та загроза ядерної катастрофи, що зростає, через безпрецедентний ядерний тероризм РФ.

Галущенко повідомив про створення на базі "Енергоатома" великого кризового штабу, який має бути максимально ефективним у разі виникнення на ЗАЕС будь-якої надзвичайної ситуації. "До нього залучено широке коло міністерств, відомств, установ, там йде повна координація. Він працює 24/7, і в режимі онлайн ми моніторимо ситуацію навколо ЗАЕС", – сказав міністр.

Монастирський зазначив, що доки станція перебуватиме під контролем російських військ, існуватиме небезпека в навколишніх районах. За його словами, вся відповідальність за те, що відбувається на станції за будь-який сценарій, що розгортається, зараз лежить на РФ, "а ми повинні готуватися до різних сценаріїв, які можливі у зв'язку з цим".

Котін констатував, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається небезпечною і продовжує погіршуватися. "В останні три тижні все більше стало спроб російських загарбників пошкодити обладнання станції. Для цього вони обстрілюють і саму ЗАЕС, і лінії, якими вона з'єднується з об'єднаною енергосистемою України. Це дуже небезпечно!", - наголосив президент "Енергоатома".

"Росіяни хочуть від'єднати Запорізьку АЕС від нашої енергосистеми, після чого намагатимуться підключити її до Криму. Але

 

 

Теги: #енергоатом #кризовий_штаб

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