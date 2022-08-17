Події

17:50 17.08.2022

ДБР перевірить законність перетину держкордону "батальйоном Монако"

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ДБР перевірить законність перетину держкордону "батальйоном Монако"

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевірить обставини виїзду в Князівство Монако військовозобов'язаних громадян України під час російської агресії та роль у цьому процесі посадовців правоохоронних органів, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні "Української правди", щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України", - йдеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі в середу.

У повідомленні зазначається, що, зокрема, в рамках розслідування кримінального провадження буде вивчено обставини перетину державного кордону України фігурантами цього розслідування, а також роль і місце в цьому процесі посадовців правоохоронних органів.

Раніше інтернет-видання "Українська правда" оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци.

 

Теги: #військовозобовязані #дбр

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