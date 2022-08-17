Події

17:43 17.08.2022

Розпочав роботу Фонд допомоги ім. Шептицького для жінок, які перебували в російському полоні, - Мінреінтеграції

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Розпочав роботу Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького для допомоги жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, котрі втратили батьків під час війни, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Фонд створено за спільною ініціативою урядів України та Польщі. Місія фонду в Україні - допомогти жінкамякі перебували в російському полоні, та дітям, які втратили батьків під час війни. Польський уряд виділив фонду 8 млн злотих (близько 64 млн грн). Для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 грн. А звільненим із російського полону жінкам фонд одноразово виплачуватиме близько 80 000 грн", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Також Фонд Шептицького фінансуватиме психологічну підтримку звільнених жінок і їх реабілітацію в оздоровчо-відпочинкових таборах.

Зазначається, що відсьогодні в електронній формі приймаються заявки на допомогу від фонду через сайт:

Теги: #фонд #допомога #мінреінтеграції

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