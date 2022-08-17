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16:08 17.08.2022

Рішення Держкіно про ліквідацію Довженко-Центру буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України – заява кіноархіву

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Рішення Держкіно про ліквідацію Довженко-Центру буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України – заява кіноархіву

Державний кіноархів "Довженко-Центр" вважає, що рішення Державного агентства з питань кіно щодо його ліквідації буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України.

"Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, що де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно", - йдеться в повідомленні пресслужби центру.

Зазначено, що, згідно з наказом Держкіно, усі фільми з колекції та майно Довженко-Центру має бути передано державній установі "Науковий центр кінематографії України", основним видом діяльності якої є "вища освіта".

Також зі структури центру має бути виділено держпідприємство "Українська анімаційна студія", до якого буде передано авторські права на українську анімацію, які наразі належать центру.

"Таким чином відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає де-факто "сплячій" установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича у 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо", - скаржаться у Довженко-Центрі.

В організації вважають, що такі рішення призведуть до величезного удару по міжнародному іміджу української влади, "особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність".

"Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів", - йдеться в заяві.

Водночас у коментарі до цієї заяви Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для міністерства.

"Також маємо наголосити, що Держкіно не підпорядковується МКІП, а спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України", - додали у відомстві.

Джерело: https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/posts/5779798895441312

Теги: #кіно #довженко_центр #кіноархів

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