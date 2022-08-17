Події

13:45 17.08.2022

Найближчим часом на фронті можна очікувати гострих подій, прогнозують у ГУР

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Найближчим часом на фронті можна очікувати гострих подій, прогнозують у ГУР

На фронті найближчим часом можна очікувати гострих подій, заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Найближчим часом, безумовно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. І не лише через прив'язку до якихось дат. Наразі багато говорять про День незалежності. Хоча цей фактор треба враховувати", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону у середу.

Він нагадав, що ГУР раніше говорило, що "серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті".

Представник пресслужби ГУР наголосив, що наразі активні бойові дії тривають на всій лінії фронту.

"Про відступ сьогодні й про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна звільнятиме всі свої території", - зазначив Юсов.

Теги: #прогноз #фронт #гур

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